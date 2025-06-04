В России могут ввести новый вид отпуска

В России необходимо ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для людей с эмоциональным выгоранием. С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, передает RT.
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