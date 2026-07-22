Стилист Влад Лисовец призвал носить юбки с баской

Стилист Влад Лисовец назвал самую трендовую юбку сезона. Об этом он написал в Telegram-канале. «Юбки макси, да еще и с баской достойный тренд вашего внимания элегантно, женственно и геометрично, потому что зрительно меняет пропорцию», — написал Лисовец.