CNN: президент Эквадора попросил Трампа ввести американские войска

Эквадор начал подготовку к прибытию американских войск, а президент страны Даниэль Нобоа собирается обратиться к лидеру США Дональду Трампу с просьбой помочь в борьбе с бандами в стране, когда-то известной как "остров мира".
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