В странах Прибалтики, как и во всем Европейском союзе, сейчас присутствуют тоталитарные тенденции, которые продолжают набирать обороты в связи с попытками помешать гражданам России проголосовать на выборах президента РФ.
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