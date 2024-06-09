Карманный компьютер массой 500 граммов с 8-ядерным процессором AMD и 16 ГБ оперативной памяти — всего 277 долларов. Blackview MP100 поступил в продажу

Бренд Blackview добавил в свой ассортимент мини-компьютер Blackview MP100. Устройство оснащается не самым современным процессором, но зато цена невелика — базовая версия с 16 ГБ ОЗУ и SSD объемом 512 ГБ оценена в 277 долларов.
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