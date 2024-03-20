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СМИ сообщили о следствии из-за попыток подсмотреть медзаписи Кейт Миддлтон

СМИ сообщили о следствии из-за попыток подсмотреть медзаписи Кейт Миддлтон

Лондонская больница проводит расследование в связи с сообщениями о попытках сотрудников получить конфиденциальные сведения из медицинской книжки принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, которая проходила лечение в этой клинике.

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