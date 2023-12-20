УАЗ обновит дизайн внедорожника «Патриот»

Такая информация появилась на странице Ульяновского автозавода в социальной сети «ВКонтакте». Один из подписчиков задал вопрос о новых моделях и обновлении уже существующих, на что получил официальный ответ: «Работа кипит, готовим и проводим испытания интересного обновления, которое затронет как дизайн, так и техническую часть, и обязательно поделимся новостями».