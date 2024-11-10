Российские власти не помогут семье погибшего в селе мужчины

Белгородские власти не будут помогать семье мужчины, погибшего при подрыве мины Государственная помощь не будет предоставлена семье мужчины, который, нарушив запрет властей, на личном автомобиле заехал в закрытое село Старый Хутор, где погиб при подрыве мины.
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