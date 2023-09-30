На Кубани мать выставила свою малолетнюю дочь из квартиры за позднее возвращение

Как сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю, следствие заинтересовалось появившимся накануне в соцсетях роликом, в котором местная жительница, рассерженная поздним, по ее мнению, возвращением школьницы домой, выталкивает ребенка из дома на улицу.