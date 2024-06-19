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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Корнеев о Луневе: «Андрей на голову сильнее вратарей «Динамо». Прекрасный трансфер»

«По мне, переход Андрея в «Динамо» — прекрасный! На данный момент он на голову сильнее имеющихся вратарей.

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