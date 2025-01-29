Глава Госдепа Рубио приветствовал решение Евросоюза продлить санкции против РФ

Руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Марко Рубио, проведший телефонный разговор с главой внешнеполитической службы Евросоюза Каей Каллас, приветствовал решение содружества продлить санкции в отношении Российской Федерации.
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