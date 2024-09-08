Организаторы «Тотального диктанта» объявили автора текста 2025 года

Им стала писательница Марина Москвина Организаторы «Тотального диктанта» в день грамотности, который отмечается 8 сентября, объявили, что в 2025 году текст для диктовки напишет лауреат премии «Ясная поляна» Марина Москвина.
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