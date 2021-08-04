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Стало известно об освобождении судна, захваченного в Оманском заливе

Стало известно об освобождении судна, захваченного в Оманском заливе

МОСКВА, 4 августа/ Радио Sputnik. Судно, подвергшееся нападению в Оманском заливе, находится в безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на британскую организацию по координации морских торговых перевозок (UKMTO).

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