Стало известно об освобождении судна, захваченного в Оманском заливе

МОСКВА, 4 августа/ Радио Sputnik. Судно, подвергшееся нападению в Оманском заливе, находится в безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на британскую организацию по координации морских торговых перевозок (UKMTO).
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