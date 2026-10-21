За опасную поездку на такси можно потребовать снижения цены или возврата денег. Об этом порталу NEWS.
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А можно потребовать славянских водителей в такси,а?