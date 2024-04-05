Где была охрана Чибиса и сколько человек охраняют свердловского губернатора Куйвашева

Вчера вечером на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено нападение. После встречи с жителями Апатит он вышел из местного ДК, где на него набросился неадекватный мужчина с ножом, который позже скажет, что ему велели это сделать «голоса в голове».
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