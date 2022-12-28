Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский назвал ПМР заложником нынешней ситуации на Украине, но отметил, что республика, принявшая почти 60 тысяч беженцев, сохраняет нейтралитет и выступает за мирные переговоры.