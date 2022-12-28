Русская весна

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Приднестровье стало заложником ситуации на Украине — Красносельский

Приднестровье стало заложником ситуации на Украине — Красносельский

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский назвал ПМР заложником нынешней ситуации на Украине, но отметил, что республика, принявшая почти 60 тысяч беженцев, сохраняет нейтралитет и выступает за мирные переговоры.

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