Следователи показали кадры задержания экс-адвоката Пашаева, подозреваемого в обмане мужа блогера Блиновской

В отношении юриста завели уголовное дело по статье о мошенничествеСледственный комитет России опубликовал видео, на котором видно, как правоохранители общаются с задержанным в Москве бывшим адвокатом Эльманом Пашаевым.
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