Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

«Челси» хочет перехватить Мудрика у «Арсенала». «Шахтер» требует около 95 млн евро

«Челси» хочет перехватить Михаила Мудрика у «Арсенала». «Шахтер» отклонил предложение «Арсенала» по вингеру и требует за него 85 млн фунтов (около 95 млн евро).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх