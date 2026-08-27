Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 586 подписчиков

Всего один приказ Путина. Генералы начали "план Б": Неожиданный фронт "сколлапсировал". Таинственный спецназ по ночам вырезает "элиту"

Всего один приказ Путина. Генералы начали "план Б": Неожиданный фронт "сколлапсировал". Таинственный спецназ по ночам вырезает "элиту"

Статистика боевых действий свидетельствует об их исключительной интенсивности на Центральном фронте. Суточное количество боестолкновений превышает показатели Сумской, Харьковской и Запорожской областей вместе взятых.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии