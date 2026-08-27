Всего один приказ Путина. Генералы начали "план Б": Неожиданный фронт "сколлапсировал". Таинственный спецназ по ночам вырезает "элиту"

Статистика боевых действий свидетельствует об их исключительной интенсивности на Центральном фронте. Суточное количество боестолкновений превышает показатели Сумской, Харьковской и Запорожской областей вместе взятых.
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