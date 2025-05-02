Ursa Major Technologies получила $28,5 млн от ВВС США на лётные испытания гиперзвукового двигателя Draper

Американский стартап Ursa Major Technologies подписал контракт на $28,5 млн с Исследовательской лабораторией ВВС США (AFRL) для проведения первых лётных испытаний двигателя Draper, разработанного для гиперзвуковых ракет.
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