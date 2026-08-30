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Газета.ру

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Мостовой предложил "Локомотиву" назначить Слуцкого, чтобы вылететь в Первую лигу

Мостовой предложил "Локомотиву" назначить Слуцкого, чтобы вылететь в Первую лигу

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой в интервью «Советскому спорту» заявил, что для вылета в Первую лигу руководству «Локомотива» необходимо пригласить на должность главного тренера Леонида Слуцкого.

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