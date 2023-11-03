В Азербайджане задержан лидер избивавшей жителей Петербурга группировки

Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Азербайджанской диаспоры Санкт-Петербурга, Турал Мамедов, глава банды треш-блогеров, которые нападали на жителей Северной столицы, задержан в Азербайджане и ожидает экстрадиции в Россию.