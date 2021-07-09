К начальнику случайно попало мое фото в нижнем белье

5МИНУТКАРаботаК начальнику случайно попало мое фото в нижнем белье На днях я зашла в торговый центр, чтобы купить себе новое нижнее белье, и сделала несколько фото в примерочной.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLena HeidelДа искать новую работу и стараться впредь быть внимательной и не позориться.СергейСтранно всё это. Ошиблась она... Эт когда начальник в телефоне под ником "Мусик", а муж- "Пусик". Тогда, да, можно перепутать.Татьяна ХлусоваНу не знаю, у меня вот в смартфоне в мессенджере номера телефонов вместо ников выставляются почему-то)) Так что если аватарки похожие, могла бы и спутать.Олеся СенекинаХахаха) смотря какой начальник)))красивому и я бы отправила)elena avdeeva (Ракобольская)Наденьте бабушкины панталоны и "дояркин" лифчик, а сверху распахнутый линялый халат, в волосы - бигуди, сделайте фото и подарите начальнику.Комментировать
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