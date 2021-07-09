5МИНУТКА

269 658 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    Traveller - лу, пукновшему и спрятавшемуся за чс. → :) И ему, и мне, и другим ЛЮДЯМ, родители объясняли, как надо о...Мне стыдно за вне...
  • Павел К
    :):) Уже поезжали (:):) ), видели, и в Германии, и в Англии, и в Польше, и в Венгрии, да и по ТВ часто кажут тех яго...Мне стыдно за вне...
  • Vera Dobryagina
    Заработать? На что? На то, чтоб с голоду не помереть? Уж не смешили бы вашими комментариями.Как можно требова...

К начальнику случайно попало мое фото в нижнем белье

К начальнику случайно попало мое фото в нижнем белье

На днях я зашла в торговый центр, чтобы купить себе новое нижнее белье, и сделала несколько фото в примерочной.

Вернуться к статье
53
Обсудить
Lena Heidel
Да искать новую работу и стараться впредь быть внимательной и не позориться.
Сергей
Странно всё это. Ошиблась она... Эт когда начальник в телефоне под ником "Мусик", а муж- "Пусик". Тогда, да, можно перепутать.
Татьяна Хлусова
Ну не знаю, у меня вот в смартфоне в мессенджере номера телефонов вместо ников выставляются почему-то)) Так что если аватарки похожие, могла бы и спутать.
Олеся Сенекина
Хахаха) смотря какой начальник)))красивому и я бы отправила)
elena avdeeva (Ракобольская)
Наденьте бабушкины панталоны и "дояркин" лифчик, а сверху распахнутый линялый халат, в волосы - бигуди, сделайте фото и подарите начальнику.

Картина дня

наверх