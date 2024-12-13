«Уфа» планирует провести товарищеский матч с командой из Танзании

Исполняющий обязанности министра спорта Республики Башкортостан и председатель правления «Уфы» Руслан Хабибов рассказал, что на встрече с представителями Танзании была достигнута договоренность о проведении товарищеской игры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии