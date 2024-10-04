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В России ярко выражена пропаганда отказа от рождения детей

В России ярко выражена пропаганда отказа от рождения детей

В России ярко выражена пропаганда отказа от рождения детейИменно поэтому в нашей стране должна на профессиональном уровне быть выстроена система защиты от такой деструктивной информации, заявил депутат Госдумы РФ Бийсултан Хамзаев.

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