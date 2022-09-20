Zefirka > Разное > Знаменитый испанский фестиваль Томатина вернулся после перерыва Люди со всего мира закидали друг друга помидорами в среду, когда в Испании вновь состоялась знаменитая уличная битва Томатина после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса.