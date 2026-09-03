НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

91 подписчик

В АдГ призвали расследовать причастность Украины к инциденту в Лейпциге «под чужим флагом»

В АдГ призвали расследовать причастность Украины к инциденту в Лейпциге «под чужим флагом»

В рядах оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Бундестаге прозвучал призыв найти «украинский след» в инциденте с дроном в Лейпциге, в котором федеральное правительство уже бездоказательно и публично обвинило Россию.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым