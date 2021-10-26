Голос Мордора: Господин Моргенштерн, пейте своё баварское молча и желательно – под одеялом

ЗанозаПолитикаГолос Мордора: Господин Моргенштерн, пейте своё баварское молча и желательно – под одеялом Гражданин Алишер Тагирович Валеев, более известный, как Моргенштерн, дал интервью гражданке Ксении Анатольевне Собчак.Вернуться к статье1311НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьимел в видупадаль..ЛСЛидия СанниковаТочно, падаль.Игорь ТихоновОдно не пойму: почему подростков, жарящих шашлык на Вечном огне, привлекают к ответственности, а вот такое чмо дает интервью такой же чмовке, топчет нашу славу и ему это сходит с рук??? Неужели его нельзя закрыть, хотя бы за употребление наркотиков или за их пропаганду??? И на кой хрен наши МВД и Минкульт??? Теперь еще Даня Милохин - лицо нашего Сбера.. Словом - чем дальше в лес - тем ну его на...Леонид ВасиленкоИнфа от Соловьёва - у этого утыркас азиатским ФИО есть еврейские корни. Это да или?Леонид БуравлевЭтот утырок "бухарский еврей". Таких в Узбекистане в советское время было много, потом разбежались по странам и континентам!Леонид БуравлевА нормальный человек себе лицо татушками разрисует?)))Виталий ТарусинКакой на хрен "господин"??? Мелкий биндюжник...NNataХорошо оплачиваемый провокатор/враг.Александр ШедныйРебят! "Выковыривать" нужно не его, а эту прошмантовку Ксюшадь и ей подобных. Профессиональным, уважающим себя и нас журналистам, он неинтересен. Вы можете представить, чтобы у этого п...ра брала интервью М. Симоньян? Я тоже нет. Ксюшадь и ей подобные берут интервью у особей (язык не поворачивается называть их людьми) своего уровня развития, т.к. это их "профессиональный" потолок.кормчийПора этого Алишера Тагировича Валеева отправить в родной кишлак !ВСВадим СкоробогатовДва ублюдочных сапога..ПАРАМMМария MazurinaОдин неумный эпатажник дал интервью другой малоумной эпатажнице. Поговорили бы тет-а-тет по проблемам своего печального жития, так как известность падает, а жить хочется в шоколаде, но нет же! Надо обязательно подтянуть тему, которая наверняка привлечет внимание. Привлекли. Как бы это внимание им боком не вышло. А лучше бы, чтоб вышло и рты бы позакрывали.ПавелЗзаварзинАлишер Валеев - жалкое животное. Таких презиков нужно прятать в тюрягу. Петушок. Моргенштерн, Ксюшадь, Бузова - основные представители гнуснейшего дерьма, воняющего на фоне абсолютного отсутствия соответствующих законов, позволяющих ликвидировать эту мерзость.Комментировать
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