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Царьград

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Европа ждёт крушения России: Кедми назвал их главную ошибку

Европа ждёт крушения России: Кедми назвал их главную ошибку

Европейский Союз и Великобритания сознательно подстрекают Москву. Военно-политический эксперт Яков Кедми рассказал, почему Европа ждёт падения России, и назвал их главную ошибку.

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