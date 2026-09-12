Маршрут как аргумент

Три часа в Кремле, три раунда в Киеве — и ни одного опубликованного документа: переговоры вернулись как процесс, а не как событие.
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