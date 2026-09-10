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«Комо» разгромил «Лейпциг» в дебютном матче ЛЧ

«Комо» одержал крупную победу в дебютном матче Лиги чемпионов. В домашней игре 1-го тура общего этапа турнира команда под руководством Франсеска Фабрегаса обыграла « РБ Лейпциг » со счетом 4:1.

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