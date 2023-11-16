В Кузбассе усилены меры профилактики из-за всплеска заболеваемости COVID-19 и гриппом

Распоряжение подписал губернатор Сергей Цивилев.В связи с сезонным всплеском заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом, а также коронавирусной инфекций в регионе введены дополнительные меры профилактики.
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