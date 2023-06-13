Будущие контрактники рассказали о причинах решения записаться на военную службу

Некоторые увидели рекламу по телевизору Журналистам о причинах своего решения пойти служить в действующие войска рассказали добровольцы, пришедшие в единый пункт отбора на военную службу по контракту, который располагается в Москве по адресу: ул.
Некоторые увидели рекламу по телевизору Журналистам о причинах своего решения пойти служить в действующие войска рассказали добровольцы, пришедшие в единый пункт отбора на военную службу по контракту, который располагается в Москве по адресу: ул.
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