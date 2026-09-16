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Суть Событий

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Родственники добиваются признания брака Олега Яковлева с Александрой Куцевол недействительным

Родственники добиваются признания брака Олега Яковлева с Александрой Куцевол недействительным

Солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев ушел из жизни в 2017 году. После его смерти между избранницей Александрой Куцевол и родственниками артиста возник спор из-за квартиры.

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