Мерц заявил, что экономика Германии находится на пути выхода из кризиса

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна находится на пути выхода из экономического кризиса. «Мы находимся на пути выхода из кризиса», — приводит ТАСС его слова в ходе выступления на предвыборном мероприятии берлинского отделения ХДС.