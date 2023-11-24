JAC привез в Россию недорогого конкурента Дастера и Креты

В Москве прошла премьера компактного кроссовера JAC JS3: относительно недорогого по нынешним меркам. Паркетник JS3 пришел на смену устаревшему S3 и все также ориентирован на семейную аудиторию и городские дороги.
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