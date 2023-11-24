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За рулем

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  • vodyanoy40mailru Гоголев
    автор забыл указать,что кузов проминается нажатием пальцаРецепт оптимально...
  • Boris Borisov
    Правильно отберут ! Ибо нехрен ! В своей стране жить надо и обустраивать для жизни свою страну , а не чужую ! Забирай...Россиянам, владею...
  • Сергей К
    Это отлично, надо активно в России внедрять, начинать со спец маршрутов.Будущее уже на до...

JAC привез в Россию недорогого конкурента Дастера и Креты

JAC привез в Россию недорогого конкурента Дастера и Креты

В Москве прошла премьера компактного кроссовера JAC JS3: относительно недорогого по нынешним меркам. Паркетник JS3 пришел на смену устаревшему S3 и все также ориентирован на семейную аудиторию и городские дороги.

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