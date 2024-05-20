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Гибель президента Ирана: чем обернется для России и мира

Гибель президента Ирана: чем обернется для России и мира

Гибель президента Ирана: чем обернется для России и мира Юлия СоколоваУтром 20 мая появилась ясность в ситуации с крушением вертолета, на борту которого находились первые лица государства Иран —президент Ирана Эбрахим Раиси и министр иностранных дел этой страны Амира Абдоллахияна.

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