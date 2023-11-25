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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Секулич: «Тот факт, что «Минск» еще не выигрывал в чемпионате, делает их только опаснее»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от завтрашней встречи с «Минском», которая завершит первый круг начального этапа чемпионата.

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