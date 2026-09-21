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Strive приобрела еще 1355 BTC

Strive приобрела еще 1355 BTC

На прошлой неделе компания Strive приобрела еще 1355 BTC примерно за $107,7 млн, увеличив общий объем своих запасов до 26 355 BTC.

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