Врио губернатора ХМАО Кухарук недоволен закрытостью мэров

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук недоволен закрытостью мэров. Во время поездок по округу он, по его словам, часто сталкивался с нежеланием муниципалов выстраивать коммуникацию с населением и решать вопросы местного значения, и в результате проблемы плавно перемещаются на уровень регионального руководства.