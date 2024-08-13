Врио губернатора ХМАО Кухарук недоволен закрытостью мэров

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук недоволен закрытостью мэров. Во время поездок по округу он, по его словам, часто сталкивался с нежеланием муниципалов выстраивать коммуникацию с населением и решать вопросы местного значения, и в результате проблемы плавно перемещаются на уровень регионального руководства.
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