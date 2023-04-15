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Почему опасно включать фонарик на смартфоне?

Современный смартфон включает в себя огромное множество полезных функций. Если раньше приходилось использовать бумажный календарь, портативное радио, плеер или видеокамеру, то сейчас все эти инструменты спрятаны всего в одном компактном устройстве.

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