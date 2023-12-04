Сегодня политический мяч на стороне Запада. Запад должен сконфигурировать режим в Киеве или в другом городе таким образом, что это будут люди, способные подписать капитуляцию, считает политолог, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.
Дмитрий Евстафьев: Пока Запад скребет по сусекам танки для ВСУ, Киев готовится к серьёзному шантажу
Комментарии
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Severyanin
Дмитрий, наверное, единственный политолог, который знает суть подковёрных отношений многих стран в Европе, да и в США, в отличие от колхозных лекторов, размахивающих руками. Всегда с удовольствием смотрю его на передаче у Соловья, и читаю его статьи.
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10 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
А Вы думаете наши правители, только наши? А что же тогда сказал покойный Збигнев Бжезинский:"Надо подумать Ваши это руководители или наши, если их счета в наших банках и недвижимость с их чадами живут в наших странах"?Вот и ларчик открывается просто, а то нас обманули, надули с Минскими или с зерновой сделкой, да много еще чего. Вон Ким Чен Ына попробуй обмани? Никто и никого не обманул, как у Пушкина:" И сам обманываться рад". Сейчас Запад начал хвалить Набиуллину, какая она эффективная. А Сталин что сказал? "Если кого-то хвалят наши враги, то стоит задуматься, вот если ругают, то значит все хорошо".
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10 час.
Александр Батт
Договариваться поздно. Уже началась Третья мировая война. На территории Украины идет последний и решительный бой между Россией и коллективным Западом. Победитель будет владеть миром. Проигравший сгинет. Третьего не дано. Никто не может выйти из войны на Украине без катастрофических для себя последствий. Поэтому все будут биться до победы всеми средствами, в том числе и ядерными.
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9 час.
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