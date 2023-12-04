Дмитрий Евстафьев: Пока Запад скребет по сусекам танки для ВСУ, Киев готовится к серьёзному шантажу

ЛК

Любовь Кузьмина

А Вы думаете наши правители, только наши? А что же тогда сказал покойный Збигнев Бжезинский:"Надо подумать Ваши это руководители или наши, если их счета в наших банках и недвижимость с их чадами живут в наших странах"?Вот и ларчик открывается просто, а то нас обманули, надули с Минскими или с зерновой сделкой, да много еще чего. Вон Ким Чен Ына попробуй обмани? Никто и никого не обманул, как у Пушкина:" И сам обманываться рад". Сейчас Запад начал хвалить Набиуллину, какая она эффективная. А Сталин что сказал? "Если кого-то хвалят наши враги, то стоит задуматься, вот если ругают, то значит все хорошо".