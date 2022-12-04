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На берег Каспийского моря выбросило около 700 мертвых тюленей

На берег Каспийского моря выбросило около 700 мертвых тюленей

Об этом накануне сообщила пресс-служба СКТУ Росрыболовства."На берегу Каспийского моря, в Кировском районе Махачкалы, на участке от нефтебазы до устья реки Сулак обнаружены туши мертвых тюленей в количестве 650-700 особей", - говорится в сообщении.

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