На берег Каспийского моря выбросило около 700 мертвых тюленей

Об этом накануне сообщила пресс-служба СКТУ Росрыболовства."На берегу Каспийского моря, в Кировском районе Махачкалы, на участке от нефтебазы до устья реки Сулак обнаружены туши мертвых тюленей в количестве 650-700 особей", - говорится в сообщении.