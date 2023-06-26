Окружной Роспотребнадзор опечатал детский сад в Текстильщиках

Кузьминский районный суд приостановил работу частного детского сада на улице Шкулёва. Решение было вынесено после того, как в учреждение с проверкой пришли сотрудники окружного Роспотребнадзора и обнаружили многочисленные нарушения санитарных норм.
Кузьминский районный суд приостановил работу частного детского сада на улице Шкулёва. Решение было вынесено после того, как в учреждение с проверкой пришли сотрудники окружного Роспотребнадзора и обнаружили многочисленные нарушения санитарных норм.
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