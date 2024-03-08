Экс-посол НАТО в России возмутился уничтожением в США кассетных бомб, которые нужны Украине

ВАШИНГТОН, 8 марта, ФедералПресс. Соединенные Штаты уничтожают кассетные бомбы, хотя могли бы передать их Украине, заявил экс-глава военной миссии НАТО в России, капитан первого ранга американских Военно-морских сил Гарри Табах.
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