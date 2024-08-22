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Названа причина затопления яхты с "британским Биллом Гейтсом"

Названа причина затопления яхты с "британским Биллом Гейтсом"

Причиной затопления суперъяхты Bayesian, принадлежавшей "британскому Биллу Гейтсу", бизнесмену Майку Линчу, стали ошибки экипажа, а не внезапный шторм, считает основатель и гендиректор The Italian Sea Group Джованни Костантино.

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