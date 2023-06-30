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Резиденты РФ смогут продавать банкам наличную валюту не по курсу ЦБ

Резиденты РФ смогут продавать банкам наличную валюту не по курсу ЦБ

Depositphotos Правительство России вынесло постановление, в котором говорится, что резиденты получают право продавать российским банкам наличную валюту, полученную от нерезидентов при исполнении внешнеторговых договоров, не по курсу Центробанка.

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