БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 359 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Рябин
    Самое лживое время, какое помню, а мне 60...."Надо бы всем при...
  • radiofree
    Во всех странах отменили,кроме России.Бантики или хиджаб?
  • Александр Н
    В общественных местах никаких никабов, хиджабов... быть не должно. Дома пусть себе носят. Но это должно запретить гос...Бантики или хиджаб?

Иностранцы с Запада стремятся в Россию: "хотят растить детей в условиях свободы"

Иностранцы с Запада стремятся в Россию: "хотят растить детей в условиях свободы"

Москва получает примерно по пятнадцать запросов каждый день, и около 3 500 западных граждан уже обосновались в России с 2021 года, пишет британское издание Spectator со ссылкой на депутата Госдумы Марию Бутину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх