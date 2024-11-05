Иностранцы с Запада стремятся в Россию: "хотят растить детей в условиях свободы"

Москва получает примерно по пятнадцать запросов каждый день, и около 3 500 западных граждан уже обосновались в России с 2021 года, пишет британское издание Spectator со ссылкой на депутата Госдумы Марию Бутину.
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