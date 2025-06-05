Боевики ВСУ расстреляли из танка больницу в ДНР, где их вылечили

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Украинские боевики расстреляли из танка больницу в Волновахе в Донецкой Народной Республике, где их вылечили, рассказала уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова.
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