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Живущая в США блогерша ужаснулась ценами на услуги стоматологов

Живущая в США блогерша ужаснулась ценами на услуги стоматологов

Блогер из России Нелли Андерсон, проживающая в Лос-Анджелесе, рассказала о высоких ценах на услуги стоматологов в США.

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